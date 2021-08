TAGASILÖÖK! Juventus pakkus Inglismaa meistrile Ronaldot, ent nad ei soovi teda 

Miks nad Ronaldot, keda peetakse aegade üheks parimaks mängijaks, enda tiimi „võileivahinna“ eest ei taha? On ju tehtud märksa kallimaid üleminekuid — näiteks Pariisi Saint-Germain maksis 2017. aastal 222 miljonit eurot — ja Portugali väravamasin on varem Inglismaal mänginud.

Suuresti on põhjuseks tema palganumber. Ronaldo tahaks teenida aastas vähemalt 30 miljonit eurot. City praeguseks enimteenivaks mängijaks on Kevin de Bruyne, kelle aastapalgaks on umbes 23 miljonit eurot.