Kas avamängus Floralt kolki saanud Shamrock Rovers vajab edasipääsuks imet? Peatreener: kindlasti mitte! 

Iirimaa ajaleht The Irish Times suhtub Shamrock Roversi edasipääsulootustesse tugeva skeptitsismiga. UEFA konverentsiliiga otsustavas play-off'i avamängus lasti Floral enda puuri lüüa neli palli ning vajab täna õhtul vähemalt kahte väravat. Peatreener Stephen Bradley oli positiivsemalt meelestatud. Ta nentis küll, et Eesti meistrile hävimine oli kohutav ning esitus tahtejõuetu, kuid arvab, et tänaõhtuses kordusmatšis ei lähe imet tarvis.