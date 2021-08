NAPIKAS! Vormelijuhid pääsesid vangiminekust 

Kaks vormelimeeskonda on juba aastaid suured sõbrad. Varasema nimega Racing Pointi vormelid said näiteks enda disainis suuresti inspiratsiooni (et mitte öelda joonistati koopiapaberiga maha) Mercedeste ülivõimsate hõbenoolte pealt. Kui Racing Pointi omanik Stroll ostis endale suure tüki autotootjast Aston Martin, meelitas ta investorina kaasa ka Mercedese F1-pealiku Wolffi. Viimase tehingud tekitasid aga seadusesilmades kahtlusi.