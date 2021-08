Belgia jätab Eesti vastu üksikud staarid koju 

Eestisse tuleb maailma edetabelit juhtiv Belgia sarnase koosseisuga, kellega madistati suvisel EM-finaalturniiril. Nimekaim puuduja on Manchester City täht Kevin De Bruyne, aga vigastused vaevavad ka Nacer Chadlid, Jeremy Dokut and Dries Mertensit. Thomas Vermaelen ei saa koondisega ühineda Jaapanis kehtivate koroonapiirangute tõttu ning varuväravavaht Simon Mignolet saab lihtsalt puhkeaega.

MM-valiksarjas kolm mängu pidanud Belgia on seitsme punktiga E-alagrupi liider. Tšehhil on kirjas neli punkti, samuti kolmest mängust. Wales, Valgevene ja Eesti on pidanud kaks mängu, kahel esimesel on kolm punkti, Eesti on nulli peal. Mäletatavasti rikkus meie koondise valiktsükli alguse rahvusmeeskonnast avastatud koroonapositiivne pallur, mistõttu tuli esimesed kaks kohtumist pidada viimasel hetkel kokku klopsitud meeskonnaga.