SUUR PAHANDUS! Tippklubi mängija sai vägistamissüüdistuse ja asja uurib politsei, klubi lõpetas mehega koostöö 

The Athletic väljaanne vahendas Cheshire’i politseijaoskonna teadaannet, mille järgi on 27aastane City mängumees uurimise all. „Crown Prosecutioni osakond (CPS) annab teada, et nad on andnud Sheshire’i osakonnale volitused esitada süüdistused mehele, keda seostatakse seksuaalsüüdistustega,“ kirjutati kohaliku jaoskonna avalduses.

Kuuldavasti on Mendy vastu esitatud süüdistused nelja vägistamisjuhtumi ja ühe seksuaalrünnakuga. „27aastasele Benjamin Mendyle on esitatud süüdistus seoses nelja vägistamise ja ühe seksuaalse rünnakuga. Kolm avalduse tegijat on vanemad kui 16 eluaastat ja juhtunu vahemikuks on 2020. aasta oktoober kuni 2021. aasta august," vahendas The Athletic tõsiseid süüdistusi.

Mendy on alates tänasest olnud politsei vahi all. Politsei tuletas kõigile asjaosalistele ja osapooltele meelde sedagi, et enne süüdimõistvat otsust tohi kedagi avalikult süüdi mõista. ManCity teatas aga siiski, et mängijaga on hetkel koostöö lõpetatud. „Manchester City saab kinnitada, et täna politsei poolt esitatud süüdistuste järel on Benjamin Mendy võistkonnast eemaldatud. Kuna tegemist on juriidilise protsessiga, ei saa klubi hetkel rohkem kommentaare jagada,“ seisis City napis kommentaaris.