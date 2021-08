Konverentsiliiga loos tõi Florale vastasteks Belgia, Serbia ja Küprose klubi 

FC Flora saab täna kell 14.30 algaval loosimisprotseduuril teada oma konverentsiliiga alagrupiturniiri vastased. Shamrock Roversi üle saadud kordusmängu 1 : 0 võit tähendas seejuures seda, et Flora eurosarja koefitsent kerkis selliseks, et Eesti klubi asetati loosimiseks kolmandasse loosipotti – see tähendab, et vähemalt üks vastane võiks justkui natuke nõrgem olla. Kokku on loosipotte neli ning loosimse lõpuks on meil olemas kaheksa neljaliikmelist alagruppi.