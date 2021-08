Iirimaa meedia: Tallaghti staadionil tehti ajalugu, kuid paraku tegid seda mehed valgetes särkides 

„Kaitsenõrkusedsaid Shamrock Roversile taas saatuslikuks,“ pani The Irish Times oma mängukokkuvõtte pealkirjaks.

Timesi hinnangul oli eile esitus Roversi tänavuse hooaja kõige halvem – isegi halvem kui nädala eest Tallinnas – kuid seejuures kergitatakse kaabut Flora ees ja lisatakse, et Eesti klubi on olnud ka kõige tugevam vastane, kellega Rovers sel hooajal on mänginud.