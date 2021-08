Andres Must | Lugu mehest, kes julges karmi kriitika kiuste muuta sadade miljonite lemmiksporti 

Beane on mees, kes suutis muuta väljakujunenud arusaamu pesapallist ning kuigi tema pärandi olulisuse üle on vaidlusi peetud alates tema uuenduslikest töömeetoditest, ei eita keegi, et vähemalt ühte suutis ta küll – nimelt seda, et väljakujunenud arusaamad millegi toimimisest ei tähenda veel seda, et neid arusaamu muuta ei tohiks. Pigem tuleb mõelda, et kui teeksime täna kõike nii, nagu eile, oleksime ka homme seal, kus eile olime. Kõik saab alguse julgusest esitada väljakutse kinnistunud veendumustele, kuid loomulikult peab sellise väljakutse esitaja paratamatult leppima sellega, et ta vähemalt mõneks ajaks autsaiderite hulka arvatakse. Nii nagu lääne mõttelugu saab seda väita Koperniku kohta, saab pesapallilugu teha sedasama ka Beane´i suhtes.