NEETUD! Vipsi lootus kihutada 2022 F1-sarjas kahanes kaduvväikseks

Red Bulli noorsõitjate programm on vaieldamatult kõige parem viis jõuda vormel-1 rooli. Ferrari võib küll teha väga aktiivset koostööd Haasi ja Alfa Romeoga ning Mercedes Williamsiga, aga vaid Red Bulli jaoks on täiesti kivisse raiutud neli piloodikohta, esindusmasinas või sõsartiimis AlphaTauri. Kahjuks näitavad kõik märgid, et ükski neist ei kuulu 2022. aastal meie parimale ringrajamehele Vipsile.