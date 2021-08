Ajalugu jätkub? See Flora võib ka alagrupist edasi minna! 

Ei, ma ei kirjuta siin mingite jalgpallifänni roosade (loe: roheliste) prillidega, kes on Eesti jalgpalliajaloo sündimisest nõnda sillas, et ei adu reaalsust. Ma olen Eesti klubijalgpalli osas olnud pea alati kriitiline, sest tase on olematu, mida on alati ka statistika toetanud - eurosarjade ebaedu on tähendanud, et oleme Euroopa klubijalgpalli täielikus põhjamudas ja jääme alla isegi mitmele kääbusriigile. Kui välja jätta Tarmo Rüütli juhendatava FC Levadia korralik teekond 2006. aastal, siis on meie satside esitused olnud üsna haledad: enamasti on laeks esimene ring ja seda isegi juhul, kui vastane pidanuks olema võidetav.