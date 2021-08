AMETLIK! Legend naaseb: Cristiano Ronaldo lõi Manchester Unitediga käed 

Ronaldo senise klubi Torino Juventuse peatreener Massimiliano Allegri ütles sel nädalal selgelt välja, et Ronaldol pole enam mingit soovi Juventust esindada. Portugallase näol võib olla küll tegu endiselt ühe parima tipuründajaga maailmas, ent kuna mehe passis särab juba soliidne 36 ja tema palgasoov on üsna suur, siis liiga palju klubisid tema palkamisest huvitatud polnud.

Väidetavalt võttis Portugali superstaariga ühendust aga Manchester Unitedi endine peatreener söör Alex Ferguson, kes selgitas, et Unitedi elaval legendil ei sobi kuidagi linnarivaali esindada. Ferguson on Ronaldo jaoks isafiguur, kelle sõnade vastu olnuks ka viiekordsel maailma parimal jalgpalluril väga raske astuda. Pole välistatud, et Ferguson mõjutas ka Manchester Unitedit, aga nad olid Ronaldo eest valmis käima välja 28 miljonit eurot.