VIDEOD JA GALERII FLORA SAABUMISELT | Sappinen veetis rahutu öö, Kostja ennustab huvitavat sügist! 

Flora tipuründaja Sappinen tunnistas, et ajaloolise saavutuse järel ei olnud uni kõige rahulikum. „Kui mäng on õhtul hilja, siis niikuinii ei kipu väga und tulema ja eile (neljapäeval – toim) tuli see veel raskemalt. Mõtlesin kogu senise eurosarja teekonna peale ja sellele, kes võivad alagrupis vastasteks tulla. Öö oli lühike,“ muljetas Flora ründaja.

Vassiljev rääkis Õhtulehele, et alagrupiloos, kus ootavad ees Gent, Belgradi Partizan ja Küprose tiim Famagusta Anorthosis lubab huvitavaid aegu. „Pole kahtlustki, et meid ootavad ees väga rasked mängud, sest kõik vastased on tugevamatest liigadest. Mingisugust illusiooni meil ei teki ja mina ei hakka deklareerima, et pääseme alagrupist edasi. Tuleb huvitav sügis!“