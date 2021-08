Kaul lõpetas olümpia 13. kohaga: „Finaalipääs on ainuke asi, mis kripeldama jääb.“ 

„Eesmärk oli saada finaali, seda ma ei täitnud ja see on ka ainuke asi, mis kripeldama jääb. See, et kummaski ujumises ei tulnud oma isiklikku rekordit, mind nii väga ei heiduta. Kuna olen selle hooaja vältel juba nii mitu korda oma isiklikku rekordit uuendanud, siis see oleks olnud väga suur üllatus.“ võttis Kaul oma esimesed paraolümpiamängud kokku.

„Eelujumises tuli maailmarekord ja ma arvan, et seda ei osanud küll keegi oodata. See on väga kõva saavutus, et ta suutis kohe hommikul oma aega parandada. Enda puhul saan selle välja tuua, et hommikul vara ujuda on raskem kui eelujumise lõpus või õhtul finaalis. Seega suur respekt talle, et ta suutis kohe hommikul ujuda maailmarekordi.“ kommenteeris Kaul uue rekordi sündi.