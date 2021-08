KALENDER PAIGAS: Flora alustab alagrupiturniiri kodus! Külalisfännide staadionile lubamine selgub lähipäevil 

Euroopa jalgpalliliit UEFA avaldas täna kogu UEFA Konverentsiliiga alagrupiturniiri kalendri. FC Flora mängugraafik on järgnev (kõik algusajad Eesti aja järgi):

UEFA lubas ühtlasi lähipäevil anda infot selle kohta, kas UEFA klubivõistlustel lubatakse staadionile ka külalisvõistkonna poolehoidjad. Flora vaatevinkilst on sel eriline tähtsus muidugi võõrsilmängude vaates, aga ka mõeldes 25. novembri lahingule Belgradi Partizaniga, kes on tuntud just oma keevavereliste toetajate pärast.