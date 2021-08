GALERII | HÄSTI! Eesti alistas Hispaania ka kolmandas mängus 

Tegu oli viimase Tallinnas toimuva EMi-eelse kontrollkohtumisega. Eesti alustab Euroopa meistrivõistlusi 1. septembril Läti vastu, lisaks on meie meestega samas alagrupis Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia ja Horvaatia. Hispaania jaoks algab EM 2. septembril ja nende vastasteks alagrupis on Soome, Holland, Põhja-Makedoonia, Venemaa ning Türgi.

Eesti peatreener Cédric Énard ütles võrkpalliliidu kodulehel , et Hispaania näitas täna paremat vastuvõttu. „Hispaania vastuvõtt oli täna väga hea ja neil on ka väga hea sidemängija. Meil oli tema vastu raske tegutseda. Ütlesin meestele, et nad peavad kannatlikud olema. Kuigi servisime ise hästi, sai Hispaania sidemängija ikkagi mängu kiireks ajada, sest vastuvõtt oli hea. Oli minu jaoks huvitav mäng, sest pidime olema kannatlikud,“ lausus juhendaja.

Vaadates ette kodusele finaalturniirile, ütles Enard, et usub oma mängijatesse. „Usun oma mängijatesse ja tean, kui motiveeritud nad on siin mängima. Aga treenerina pole ma kunagi liiga enesekindel ja olen iga mängu eel valvel. Tuleb kõva turniir,“ lisas peatreener, kes loodab, et kõik fännid leiavad tee saali. „Tulge saali! See saab olema hullumeelne nii mängijate kui fännide jaoks. Ja mis kõige tähtsam – me vajame oma fänne.“