Tanel Visnapi imeline MM: kaks kulda, kaks võimsat võistluste rekordit ja pronks 

Eile pani ta oma võistlusele punkti 200 m jooksu finaaliga, kus võitis kuldmedali ajaga 21,46, mis on uueks MMi rekordiks. Tihe programm — Visnap tegi viie päeva jooksul üheksa võistlusstarti — oli küll kurnav, kuid sportlane nautis võistlemist täiel rinnal. Järgmised sihid on paigas: 2022. aastal toimuvad kurtide olümpiamängud, kust Valgast pärit kergejõustiklane tahab kuldmedalit võita. Lisaks on silmapiiril 100 m distantsi Euroopa rekord 10,51.