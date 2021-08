Afganistani sportlased jõudsid tänu suurele päästeoperatsioonile paraolümpiale 

Pärast seda, kui Afganistanis haaras võimu Taliban, muutus riigi parasportlaste olümpiamängudele jõudmine väga keeruliseks. Taekwondos võistlev Zakia Khudadadi tegi raskes olukorras videopöördumise, kus palus abi, et siiski sõita suurele spordipeole.

„Afganistani naisena esitan teile kõigile palve mind aidata,“ palus Khudadadi videos, mille riigi paraolümpiakomitee edastas Reutersile. Rahvusvahelise paraolümpiakomitee president Andrew Parsons sõnas, et videopöördumine algatas suure rahvusvahelise operatsiooni, mille käigus õnnestus mõlemad paraolümpiale jõudnud afgaanid turvaliselt riigist välja toimetada ning Tokyosse saada.

Khudadadi on esimene Afganistanist pärit naissportlane, kes on paraolümpiale jõudnud alates 2004. aastast. Tema kord matile astuda on 2. septembril. Rasouli osaleb päev hiljem meeste 400 meetri eeljooksudes. Mõlemaid sportlasi kontrolliti ka koroonaviiruse vastu enne, kui nad olümpiakülla viidi.