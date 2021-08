Flora hoiab kümne küünega Levadiast kinni 

Levadial oli pureda kangem pähkel: liiga neljas meeskond Nõmme Kalju. Mängu skoor avati Ernest Agyiri poolt 17. minutil ning 73. minutil duubeldas Levadia edu Bogdan Vaštšuk. Rahulikult lõpuvileni kulgemine kodumeeskonnal siiski ei õnnestunud, sest 84. minult lõi Kalju poolt värava Kaspar Paur. Närvilised lõpuminutid aga nõmmekatele lisa ei toonud ja nii sai Levadia juba üheksanda võidu jutti.

Liigatabelis on Levadial punkte nüüd 55, seda 21 mängust. Ühe mängu enam pidanud Paide on teine, 46 silmaga. Levadia tiitlivõidu suurim ohustaja on aga jätkuvalt Flora: 12 punkti kaugusel, kuid kirjas ka kolm mängu vähem.