PÕNEV: Tartu Ülikooli korvpalliklubi tõi meeskonda doktorikraadiga ameeriklase 

Utah ülikooli doktorikraadiga Brian McCormick on treenerina töötanud varasemalt Ameerikas, Rootsis, Iirimaal, Taanis ning juhendanud nii mehi kui ka naisi. 2003. aastast tegutseb ta ka koolitusettevõtte 180Shooter asutaja ja konsultandina. Lisaks on ta avaldanud üle 20 korvpallialase raamatu.

Tartu Ülikooli korvpallikooli juhi Joosep Toome sõnul on Brian McCormicku näol tegemist väga mitmekülgse treeneri ja koolitajaga, kellel on korvpallialaste oskuste ja teadmiste edasiandmiseks oma kindel arusaam. „Tema raamatud kaasaegse korvpalli õpetamise metoodikast on üle maailma noortekorvpalli treenerite seas kõrges hinnas. Tuleval hooajal on Brian lisaks treeneritööle alustamas ka treenerite koolitamise- ja mentorlusprogrammiga, millega soovime tõsta eriti nooremate treenerite kvaliteeti,“ sõnas Toome.