KUUS MILJARDIT (!) MIINUST: Inglismaa jalgpalli üleminekud on koletu rahaauk 

Inglismaa klubid – läbi kõigi liigaastmete – kulutasid vahemikus 2011-2020 mängijate soetamiseks üle veerandi maailmas üleminekutele läinud rahast, täpsemalt 10,5 miljardit eurot. See number omaette ei ütle veel mitte midagi erilist. Šokeeriv on aga võrrelda mängijate soetamisele ja nende müümisest teenitud summade võrdlus: pallurite ostmisele kulus üle 6,1 miljardi euro rohkem kui müügist tagasi teeniti.

Mõnes mõttes on sellele rahasummale olemas ka loogiline selgitus: Inglismaa jalgpall eesotsas Premier League’iga on vutimaailma kõige atraktiivsem turg, kus on võimalik teleõiguste müügist ja muudest kompensatsioonimehhanismidest raha tagasi teenida. Aga kuus miljardit eurot miinust on samas ka ikkagi täiesti hämmastavapanev number.