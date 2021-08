Krüptilisi vastuseid andnud Hein pigem Arsenalist ei lahku 

Eesti koondise esiväravavaht Karl Jakob Hein on koduklubis Arsenalis praegu järjestuses kolmas puurilukk. „Selgelt on öeldud, et iga mees võitleb oma koha eest. Kui trennis anda endast maksimum, siis on kõik võimalik. Garantiisid jalgpallis ei ole – kes on treeneri vaatevinklis parim, see ka oma võimalust väärib,“ ütles Hein hetkeseisu kohta.