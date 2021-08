PÕNEV AVASTUS: Paskotši suhtleb Tottenhami peatreener Santoga vene keeles 

Paskotši lend Spursis on olnud fenomenaalne – ja ta on ka ise valmis seda tunnistama. „Alustasin hooajaeelseid mänge U23 eest. Järsku mängisin ühe sõpruskohtumise esindusmeeskonna eest, 30 minutit. Järgmine päev hakkasin juba esindusega treenima. Kõik need päevad ma lihtsalt ei uskunud sellesse – emotsioonid olid nii head,“ rääkis Paskotši. „See näitas mulle, et kõik hooaja eel tehtud töö, need rasked trennid, olid seda väärt.“

Kuigi Eesti koondislase tubli tõus Tottenhami sisehierarhias algas juba Jose Mourinho ametiajal, on tema täht tõeliselt löönud särama Nuno Espirito Santo käe all. Paskotši sõnul meeldib portugallane talle nii treeneri kui ka inimesena.

„Pärast üht trenni tuli ta mu juurde. Küsis üle, et kas ma olen Eestist, kas see on Venemaale lähedal ja hakkas minuga vene keeles rääkima. Olin väga üllatunud. Ta pärast ütles, et ta mängis Venemaal ja rääkis päris hästi,“ rääkis Paskotši tegelikult vaid poolteist aastat Moskva Dinamot esindanud Santo kohta.

Keeleoskusest on olnud kasu ka Paskotši uues rollis: Santo on kasutanud meie meest loomupärase keskkaitse asemel paremal äärel. „Kui meil olid need hooajaeelsed mängud ja ma mängisin paremkaitses tema ees, siis ta suhtles minuga vene keeles,“ naeris sinisärk.

„Mängijad vene keeles kahjuks ei räägi,“ jätkas heas tujus Paskotši esindusmeeskonna pallureist rääkimist. „Nad on ikka väga suured staarid klubis ja maailmas, aga nende suhtumine on olnud minusse väga hea. Kui nad näevad, et midagi ei tule mul välja või et jalutan niisama üksinda, siis nad tulevad juurde küsivad midagi, toetavad. Nad on väga head, mängijad ja inimesed.“

Kes on kaitsja pilgu läbi kõige osavamad ründajad Tottenhami rivistuses? Paskotši loetleb: Lucas Moura, Heung-Min Son ja Steven Bergwijn. „Ma ütleks ka Harry Kane, aga ma pole temaga väga palju treeninud. Kui need kolm on head driblingus, siis Kane on hea igalt poolt, kust vaatad: kõik söödud, palliga, pallita, riietusruumis on ta väga suur liider,“ sõnas sinisärk.