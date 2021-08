GALERII | Kas Flora euroedu hakkab koondist segama? 

„Otsustasime Floraga koos, et Ojamaa vajab puhkust. Vahetevahel on see väike võitlus, et kas ta saab selle puhkuse koondise eest ehk ei saa koondist esindada või Flora eest. Arutasime ning jõudsime otsuseni, et Ojamaa jääb koju ja me ei saa teda kasutada. Ma usun, et tulevikku silmas pidades on tegu hea otsusega,“ võttis peatreener Thomas Häberli kokku esimese konkreetse näite sellest, kuidas Flora eurosarjas alagrupiturniirile jõudmine on hakanud koondise elu segama.