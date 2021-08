HEA UUDIS! Robert Täht on EMiks siiski rivis 

Eesti vollekoondist ootab juba kolmapäevast alates ees viis alagrupimängu, mille abil püütakse pääsu EMi play-offidele. Täht oli enne suurturniiri kimpus vigastusega ja jäi eemale suve alguses toimunud kuldliiga matšidelt. Kuigi hiljem liitus ta koondisega, ei olnud tema vorm ega valmisolek kindlad, kuid tänasel treeningul oli ta vähemalt soojendusel ilusti kohal.

Täht ei jaganud kergekäeliselt lubadusi, kas ta on päris mänguvalmis juba esimeseks kohtumiseks, mis peetatakse kolmapäeval Läti vastu. „Seda on veel öelda hästi vara, kui palju ma mängida saan, vaataks ikka üks trenn korraga. Mul jäid viimased kontrollmängud täiesti vahele ja need mehed, kes mängisid, said hästi hakkama. Ma ei usu, et peatreener hakkaks mind nui neljaks platsile panema,“ arutles koondise üks põhimehi.

Enda vormi kohta sõnas Täht, et kõik pole maksimaalselt roosiline, kuid vajadusel on ta platsil õige mees: „(Vorm) võiks parem olla. Kui aasta tagasi mõtlesid, et tuleb kodune EM ja kõik on lahe ja tahaks tippvormis olla, siis selles valguses ei saa öelda, et seis oleks kõige parem, aga arvan, et saan hakkama.“

Kuue tiimiga alagrupist pääseb edasi neli koondist ja Eesti esimene tuleproov on kolmapäeval Läti vastu. „EMil ei ole ühtegi mängu, mis oleks vähem pingeline. Kui võtta arvesse, et keegi meist pole poolteist aastat publiku ees mänginud, tegemist on koduse EMiga ja meil on (eelmise EMiga võrreldes) teha vigade parandus, siis pole vahet, kas meil on vastas prantslased või kes iganes,“ nentis Täht, et iga vastase puhul on eestlastel suured ootused ja pinged. „Lätlaste vastu on võit meie jaoks kohustuslik, aga seda teavad ka nemad ja tulevad selle võrra ilmselt pingevabamalt.“

Koondisekaaslane ja Tähega samal positsioonil mängiv Kristo Kollo nentis, et Tähe puhul on tegemist väga tähtsa lüliga.„Robi on võistkonnale väga vajalik mängija. Tal on all tugevate klubide kogemus ja tema võitlejahing on tiimile äärmiselt vajalik. Loodan, et ta püsib tervena kogu turniiri lõpuni ja saab meid aidata,“ rääkis Kollo.

„Ma ei tea, kas ta Läti vastu alustab või mitte, see on treeneri otsus. Täna (esmaspäeval) saab ta esimest korda jälle hüpata... Eks ole näha, aga mul on hea meel, et ta ikka võistkonnas on,“ lisas kogenud koondislane Oliver Venno.