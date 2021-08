Afganistani sõjas nägemise kaotanud olümpiavõitja: kas see oli seda väärt? 

Londoni, Rio de Janeiro ja Tokyo olümpiamängude peale on Snyder nüüd kuuekordne kuldmedalist. Esimesed viis medalit tulid ujulas, kuues triatlonirajal. „Teekond on olnud pikk, minu ületulek triatlonile viimase paari aastaga, on olnud palju takistusi… Ma olen väga tänulik, et saan siin olla, väga tänulik, et paraolümpia toimus,“ rääkis mees CNNile.