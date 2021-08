Ronaldost sai ametlikult Unitedi mängija. Numbriga plaanitakse JOKK-skeemi 

„Manchester United on klubi, mis on alati minu südames erilist kohta hoidnud,“ ütles 36aastane Ronaldo meeskonna pressiteenistuse vahendusel, et talle on väga hinge läinud kõik viimastel päevadel saabunud toetussõnumid. „Ma ei suuda ära oodata taas Old Traffordil täismaja ees mängimist, kõigi fännide taaskohtamist. Ootan pärast koondisemänge meeskonnaga ühinemist ja loodetavasti seisab meil ees väga edukas hooaeg.“