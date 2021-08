Hollywoodi tähel keelati Hiinas korvpallifilmi väntamine 

„Ta näitleb igas stseenis paremini kui mina,“ nentis Sandler. „Nagu, jumal küll. See tüüp kukub, nutab keset stseeni, teeb kõike õigesti. Iga tema tehtud nali – ma mõtlen, et ta kandis selle paremini ette kui mina suutnuks.“

„Algul oli kirjas, et ma leian mängija Hiinast ja kuidagi tuli välja, et Netflixi ei ole Hiinas,“ rääkis Sandler Dan Patricki podcastis. „Nii et nad küsisid: „Kas te palun teeksite nii, et me leiame selle mängija Ladina-Ameerikast või Euroopast?“ Järgmise asjana olin ma Mallorcal.“