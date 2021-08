Valitsuse otsus sundis korvpalliliitu astuma valusat sammu 

Korvpalliliidule teadolevalt otsustas Eesti Vabariigi Valitsus mitte toetada Saku Suurhalli ümberehitamist. Valitsus langetas selle otsuse teadmisega, et Eesti korvpalliliidul puudub võimalus taotleda Eurobasket 2025 (ehk korvpalli EMi) alagrupi korraldusõigust, kui selleks puudub vajalik taristu, kus oleks minimaalselt 10 000 istekohta.



Valitsus langetas selle otsuse teadmises, et vastava taotluse FIBA-le esitavad meie naabrid teist korda. Helsingis toimus sarnane alagrupp 2017. ja Riias 2015. aastal. Riiat külastas umbes 9000 eestlast, kes ostsid 25 000 piletit. Samuti teadis valitsus, et tehtava investeeringu kompenseeriks maksutuluna ainuüksi ühe ürituse korraldus. Vastavalt sõltumatutele uuringutele toob sellise ürituse korraldus (kaheksa riigi, sh Soome ja Läti) näitel keskmiselt 45 miljonit eurot ning puhast maksutulu seitse miljonit eurot. Rääkimata võimalustest, mida sellise areeni loomine Eestile avardab kultuuri, spordi ja muude suurürituste korraldamiseks.



Eesti korvpalliliidu president Priit Sarapuu väljendas tugevalt oma pettumust.

„Ma soovin tänada Kultuuriminister Anneli Otti, et ta otsustas Eesti korvpalliliidu taotluse valitsusse viia ja seda toetada. Samas olen ma nördinud valitsuse otsusest mitte toetada Eesti spordi- ja kultuurielu teadmises, et see investeering tuleb ainuüksi ühe ürituse maksutuluna tagasi,“ lausus Sarapuu.

„Oleks oodanud pikemat vaadet, kui toetuse võrdlemist pensionite ja riigisektori palkade tõstmisega. Fakt on see, et vähemalt 10 000 istekohaga saali on Eestil vaja, et püsida naabritega konkurentsis ja meie poolt pakutud variant laiendada Saku Suurhalli on kindlasti optimaalseim. Selle asemel, et raha riiki juurde tuua, et saadud maksutuluga pensione või õpetajate palkasid tõsta, saadame me oma inimesed raha kulutama teistesse riikidesse," lisas korvpalliliidu president.



Eurobasket 2025 alagrupiturniiri korraldamise taotluste esitamise viimane tähtaeg on täna, 31.08.2021, kell 17.00.