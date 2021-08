Sõber kossukoondise loosist: vastased on oma tuntud headuses, kuid ka meie mehed on tugevamad kui kolm aastat tagasi 

„Saksamaa ja Iisrael on väga kõvad, selles pole küsimustki,“ tõdes Sõber. „Poolagi on päris hea. Nad on kõik oma tuttavas headuses, kuid peab ütlema, et ka meie mehed on paremad kui näiteks kolm aastat tagasi – kas nad on sama head meeskonnana kohe, seda ma ei tea. Kuid võimalusi võita on olemas.“

Sõber nentis, et need vastased on igal juhul paremad kui näiteks Itaalia, Kreeka või Venemaa, kes võinuks meile samuti loosipottidest vastu tulla. „Võimalused on täitsa olemas, seda enam, et grupist kolm meeskonda pääsevad järgmisesse ringi,“ usub Sõber.

Samal teemal Korvpall Eesti korvpallikoondis alustab jahti MM-piletile võõrsil Saksamaa vastu Eesti koondise peatreener Jukka Toijala kommenteeris vahetult pärast loosimist korvpalliliidu kodulehele, et talle on meele järele, et ühte gruppi ei satutud Venemaa ja Itaaliga, kellega madistati viimases EM-valiksarjas.

„Tahtsin, et saame mängida uute vastastega. Siis saame paremini aru, kus me oleme ja see annab meie mängijatele rohkem võimalusi arenemiseks," ütles Toijala.

„Tegemist ei ole kõige kõvema alagrupiga, aga kui olla seitsmendas loosipotis, siis on selge, et midagi lihtsat ei tule,“ lisas soomlane, kelle sõnul on koosseisu komplekteerimise mõistes kõige paremas seisus Poola. „Neil on üks Euroliiga mängija ja tõenäoliselt saavad nad kõiki teisi tippmängijaid valikmängudes kasutada. Usun, et nemad saavad kokku kõige ühtlasema koosseisu.

Saksamaa on näidanud, et saavad ilma Dennis Schröderita ka hakkama, aga neil tuleb uus peatreener, Henrik Rödl meeskonna eesotsas enam ei jätka. Iisraeliga on Eesti varem mänginud ja on kenasti hakkama saanud, aga vaatame, milline nende koosseis lõpuks on. Näiteks Euroliiga klubi Maccabi on läbi aegade olnud vastutulelik ja lubanud mängijaid koondise juurde.“