Vollekoondis on valmis! Kartust pole esimese vastase ega olümpiavõitjate ees 

Eestlased lähevad koduse EMi avamatšis vastamisi Lätiga. Nad kinnitasid nädala alguses, et on tähtsaks tuleprooviks valmis. „Olen nii valmis, kui olla saab,“ sõnas 35aastane Ardo Kreek. „Treenerite prognooside kohalt on mäng Lätiga hea koht sisseelamiseks. Ega midagi lihtsat ei tule, aga kui see peaks hästi minema, on edaspidi lihtsam,“ ütles ta meie lõunanaabrite kohta, keda juhendab Eesti treener Avo Keel.