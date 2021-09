Margus Hunt arvati Cardinalsist välja, eestlane jääb ilma enam kui miljonist dollarist 

34aastane Hunt oli nendega sõlminud lepingu augusti alguses, ent nüüd selgus paraku, et põhikoosseisu tal murda ei õnnestunud. See tähendab, et sportlane jääb ilma vähemalt 1 075 000 dollari (ligi 909 000 eurot) suurusest aastapalgast, mis oleks talle kui kaheksa hooaega NFLis mänginule miinimumpalgaks.