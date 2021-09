Eesti – Belgia mängu eel esitab hümni Uku Suviste 

Suviste on edukas laulja, laulukirjutaja ja muusikaprodutsent ning kahekordne „Eesti laulu“ võitja. Tänavu esindas ta Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel, kirjutab Eesti jalgpalliliit pressiteates.

Suviste õppis Tallinna 21. keskkoolis ja Tallinna muusikakoolis, laulis Tallinna poistekooris ja täiendas end Ameerika Ühendriikides Berklee muusikakolledžis. Lisaks muusikaga tegelemise on ta lõpetanud Eesti Infotehnoloogia Kolledži.

Suviste on edukalt osalenud lauluvõistlusel „Kaks takti ette“ ja Jurmalas peetaval „Uuel lainel“, esinenud muusikalides ja erinevates ansamblites. Samuti tegi ta pilkupüüdvalt kaasa telesaates „Su nägu kõlab tuttavalt“.

Eesti - Belgia MM-valikmäng toimub neljapäeval, 2. septembril A. Le Coq Arenal. Festivaliala avatakse kell 18.45, staadion kell 19.45. Mängueelne rivistus, kus kõlab ka Eesti hümn, algab kell 21.30. Koroonaviirusest tingitud reeglite tõttu esitab Suviste hümni tribüünil, mitte koondiste kõrval murul. Avavile antakse mängule kell 21.45. Piletid on saadaval Piletilevis.

Jalgpalliliit paneb kõigile poolehoidjatele südamele, et staadionile tasub saabuda suure ajavaruga, sest festivalialal on kavas palju huvitavat ning sissepääs võtab aega. Teatavasti peavad kõik sisenejad esitama COVID-tõendi ja isikut tõendava dokumendi, samuti läbima turva- ja piletikontrolli. Staadioni kõrval on võimalik parkida vaid erilubadega.