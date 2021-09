Tammeka vallandas pikalt meeskonna eesotsas olnud peatreeneri. Tiirik: paraku näitas viimane kohtumine, et niimoodi on keeruline jätkata

Tartu Tammekal (sinises) on käsil väga keeruline hooaeg.

Tartu Tammeka teatas täna, et nad lõpetasid koostöö Kaido Kopliga, kes oli esindustiimi eesotsas alates 2016. aasta lõpust. Pisut hiljem avaldas jalgpalliklubi, et uueks juhendajaks määrati lätlane Dmitrijs Kalašnikovs, kes on varemgi Eestis töötanud. Meeskonna tegevjuhi Kristjan Tiiriku sõnul sai otsustavaks kohtumine Viljandi Tulevikuga, mis kaotati tulemusega 1 : 4.