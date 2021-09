VAATA VAR-I! Milline näeb välja esimest korda Eestisse vuranud videokohtunike buss? 

ESIMEST KORDA EESTIS: Lilleküla staadionil rügavad ka videokohtunikud! Foto: Viljar Voog

Lille- või Kitseküla – olenevalt geograafilisest pedantsusest – staadioni kõrvale on pargitud nagu tavaliselt enne suuri jalgpallimänge rahvusringhäälingu ülekandebuss. Selle kõrval seisab aga üks väike Saksa numbrimärkidega Mercedese kaubik, mille katusel on jahutusseadmed, mis teeksid silmad ette ka terviseameti külmruumidele. VAR on Eestis kohal!