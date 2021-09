Publik oli. Melu oli. Võitu ei tulnud! Kollo: ise olime s**ad 

Kuigi viimased omavahelised kohtumised olid läinud eestlaste kasuks, ei alanud Saku suurhallis peetud matš kolmapäeval sugugi meie meeste taktikepi all ja hoopis lõunanaabrid said avageimis 9 : 4 ette. Eesti suutis end mängida viigini ja veel seisul 22 : 22 tundus, et geim võib minna mõlemas suunas. Meie rahvustiimi õnnetuseks oli see suund lõunasse: lätlased said kirja napi 25 : 23 võidu.