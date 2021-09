KÕIK IKKA KORRAS?! Kumminaistega kurameeriv kulturist leidis endale sootuks sõgeda silmarõõmu 

36aastane jõujuurikas on postitatud endast ja tuhatoosist sotsiaalmeediasse romantilisi fotosid ja videojuppe, kus oma uut lemmikut nuusutab ja hellalt kätel hoiab. Samas on ta andnud mõista, et on läinud veelgi kaugemale, kuid ei saa Instagrami reeglite tõttu päris kõike ilmarahvale näidata.

„See on ööklubi suitsetamisruumi suur tuhatoos,“ tutvustas Tolotško oma uut kallimat.

„Kohtasin teda, kui tegin seal ühe fotosessiooni. Kuid ta hakkas mind veetlema. Tahtsin teda üha uuesti ja uuesti katsuda, tema lõhna tunda.

Ma armastan tema brutaalselt hõngu ja tema metalli puudutust oma nahal. Samuti meeldib mulle, et tal on oma lugu, et ta ei ole uus, vaid et ta on teeninud paljusid inimesi ja jätkab nende teenimist.“

Tolotško, kes on ise end kirjeldanud kui „metslast“, „musklimeest“ ja atleeti, kes on „kuumem kui põrgu“ lisas, et on saanud tuhatoosiga ka omettette ollla. Ja see oli ilus.

„Mulle see tõesti meeldis,“ õhkas kulturist. „Tahan neilt [ööklubi omanikelt] paluda, et nad annaks selle mõnikord ööseks mulle. See näeks minu haaremis vägev välja – minu nunnukesed oleks õnnelikud. Lolal ja Lunal (Tolotško kumminaistest kallimad – toim) ei oleks selle vastu midagi.