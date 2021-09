Endine tippvõrkpallur soovitab Hanno Pevkuril Jüri Ratasest eeskuju võtta: teinekord on vaja, et keegi ülevalt poolt paar sõna ütleks 

„Kas Avo Keel mängis Eesti koondise üle, seda ma ei oska öelda,“ lausus Tartu Bigbanki meeskonna abitreenerina töötav Meresaar. „Pigem mõjutasid ikkagi need tagasilöögid, mis koondist on tabanud. Kert Toobali eemale jäämine ja Robert Tähe pikk vigastuspaus on meeskonna natuke rütmist välja löönud. Lisaks ikkagi ka see, millest räägitakse: noored mehed, kodune turniir, publik saalis.“