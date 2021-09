POLE PAHA! Eesti jalgpallitalent sõlmis lepingu Portugali suurklubiga 

Postituses toob Harju JL Laagri välja, et Mustmaa on esimene mängija, kes on nende klubist otse välismaale siirdunud. Samuti meenutatakse, et Benfica noortetöö on maailmaklassist ning jus sealt on välja kasvanud sellised pallurid nagu Victor Lindelöf (esindab praegu Manchester Unitedit), João Felix (Atletico de Madrid), João Cancelo (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City) ja Renato Sanches (Lille). Mustmaa hakkab esindama Benfica U17 meeskonda.