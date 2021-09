Ott Tänak: Kreeka ralli on nõudlik, kuid sealsed kiiruskatsed on väga erilised 

Kreeka ralli kuulub MM-sarja kavva esmakordselt pärast 2013. aastat. Ott Tänak, kes on seal varem sõitnud kaks korda, ootab võidukihutamist suure huviga.

„Tegu on ajaloolise ja suurte traditsioonidega etapiga. Arvan, et see on tore ralli: ühest küljest nõudlik, kuid katsed on väga erilised. Ootan juba kihutamist ning tahan saavutada hea tulemuse,“ lausus tunamullune maailmameister Hyundai kodulehel avaldatud uudises.

Tiimi pealik Andrea Adamo on samuti põnevil. Ta kinnitas, et hoolealused on ralliks hea ettevalmistuse teinud.

„Ootame põnevusega debüüti sel erilisel etapil. See on meeskondadele väga tõsiseks proovikiviks, kuid oleme vastavalt ka valmistunud ning valmis kiiruskatsetele vastu minema.

„Olen uhke selle üle, kuidas me oleme viimastel etappidel toime tulnud. Oleme suutnud kõrgel tasemel esitusi teha ning saavutada tulemusi, mis on olnud paremini vastavuses meie potentsiaaliga. Peame samas vaimus jätkama ning tahame Kreekast võimalikult palju punkte koguda,“ sõnas Adamo.

Thierry Neuville, kes tuli 2013. aastal Kreeka rallil kolmandaks, usub, et eesolev etapp on keeruline, ent belglane loodab sellegipoolest korraliku esituse teha.

„Kreeka ralli saab olema raske. Strateegia on oluline, kuid see meeldib meile. Meil on suured ootused ja tahame head tulemust saavutada.