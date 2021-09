Tartu osaleb Põhja-Euroopa korvpalliliigas, Rapla jääb kõrvale. Karp: „Jälgime, kuidas Pärnu edeneb eurosarjas ja kuidas NEBL käima läheb.“ 

Tartu korvpallisats saab madistada Euroopa klubidega. „Mulle meeldib, et see on rahvusvaheline sari ja tulevad ägedad mängud. Keegi neist pole oma liigas päris esiladviku sats, aga tase on meie jaoks piisav,“ tunnistab klubi spordidirektor Janar Talts.