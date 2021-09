FOTOD | Kossuässad tegid rannavolles jalkameestele säru. Vene: kindel võit, vastast polnud 

Terve mängu vaimukat jutuvada veeretanud Kristo Saage märkis 20 : 20 viigiseisul kommentaator Kalev Kruusile, et nad ei saanud ju rohkem jalgpalluritele edu anda.

„Kindel võit, ei olnud vastast,“ lõõpis Siim-Sander Vene pärast mängu Õhtulehele ja lisas, et ei satu eriti tihti volleplatsile. „Nagu vist näha oli. Kunagi on mängitud, viimasel ajal vähem.“

Juunis Sten Esnaga ühel rannavolleturniiril osalenud Kristjan Kangur seevastu ütles, et võit tuli vaevaga. „Võidud on alati rasked.“

Ragnar Klavan oli kaotusest hoolimata sama meelt, et ettevõtmine oli vahva. Aga miks esimese geimi suur edu käest pudenes? „Keegi ei käinud ju eraldi trenni tegemas ega pole mänginud viimastel aastatel, mäng ei saagi nii stabiilne olla. Oligi lihtsalt tore üritus võrkpalli EMi promomiseks ja Eesti koondisele positiivse emotsiooni toomiseks, et näidata, et nii korv- kui ka jalgpallurid on neile toeks,“ sõnas Klavan, kes pole aastaid vollet tagunud.