Kristjan Kanguri tulevik on jätkuvalt lahtine: aega on selle kiire asjaga 

„Eks aega veel on selle kiire asjaga,“ märkis ta Õhtulehele. „Täna sai natuke trenni tehtud, higi valatud, võit võetud (viide vollelahingule korvpallurid vs. jalgpallurid – M. T.). Ma ei tea, vaatame. Ma pole veel ühtki otsust teinud, võtan rahulikult.“

Kevadel pärast Pärnu Sadamaga võidetud Eesti meistrivõistluste hõbemedalit lausus Kangur, et otsustab suvel, kas jätkab karjääri. Nüüd vaatab kalendrist vastu september, aga lõpetamisuudist pole tulnud – kas see tähendab, et läheb mänguks?