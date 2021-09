Veepalli eestlaste südamesse rääkinud Kristjan Toomsalu: kui pead kommenteerides emotsioone teesklema, siis tuleks mõelda, kas teed ikka õiget asja 

Uuema põlve spordikommentaator Kristjan Toomsalu (34) on tuntud NBA korvpalliliiga ülekannetest ning ta tunnistab ausalt, et kui olümpiareportaažidega majandanud Marko Kaljuveer talle Tokyo kossulahingute kommenteerimise kõrvale ka veepalli finaali pakkus, siis esimese hooga võttis see muigama. Kaks nädalat intrigeerivat mõtet seedinud Toomsalu andis Kaljuveerile lõpuks siiski jah-sõna. Veepall kõlas tema jaoks kui midagi, millega tahaks end proovile panna ja mugavustsoonist välja tulla.