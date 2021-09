Paraolümpiamänge turvanud politseinikud jõid end täis, korraldasid kakluse ja hullasid bordellis 

Nimelt räägivad Tokyost tulnud teated, et seltskond Yamanashi korrakaitsjaid otsustas oma majutusasutusest lahkuda ja väheke lõbutseda. See tähendas seda, et oma nosud tõmmati korralikult täis, noriti kohalikega tüli ja korraldati Sumida rongijaama läheduses ka kaklus, kus õnneks keegi küll tõsisemalt vigastada ei saanud. Kohale saabus kohalik politsei ning midagi polnud parata: osa purjus kolleege tuli ka kinni pidada. Asahi ajaleht teadis lisada, et kõik Tamanashi mehed siiski kakelda ei soovinud ning külastasid hoopis üht Tokyo bordelli.