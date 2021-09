OTSEBLOGI | Avamängus Lätile kaotanud Eesti vollekoondis jäi juba kahes geimis Slovakkiale alla 

Eelkõige ongi tunne, et on puudu sellest heast tiimitunnetust, mis on varem võrkpallikoondisega kaasas käinud. Kõike tehakse praegu justkui sunnitult ja kohustusega, kuigi kodusel EMil peaks ju olema vastupidi. Eks pärast tuleb meestelt uurida, kas puudu on kogenud meestest - Kert Toobalist ja Rait Rikbergist -, hoopiski Robert Tähe plahvatuslikkusest - teda ma pole täna veek väljakul näinud - või hoopis on tegu kodupubliku ees mängimise pingega. Igatahes midagi senimaani pole päris õigesti klappinud.