Semul naha üle kõrvade tõmmanud vutiäss sai kohtult valusad vitsad 

Guthrie võttis oma ärimehest sõbralt Chris Heathilt 100 000 naela ehk enam kui 116 000 eurot laenu, et endale maja ehitatada, ent kui saabus aeg raha tagasi maksta, ei olnud Guthriel vähimatki kavatsust seda teha!

Majale oli küll seatud hüpoteek, mis tähendanuks, et selle müügi korral saanuks Heath oma raha tagasi. Ent mehe advokaat tegi vea, arvates, et hüpoteek on kasutu, ning nii ei maksnud Guthrie Heathile pennigi. Nii pöördus ärimees kohtusse ja nõudis Guthrie pankrotti.