Ukraina mängis kolmapäeval võidu maha, kui lubas Kasahstanil kohtumise kuuendal üleminutil 2 : 2 viigistada. Sellest hoolimata säilitas suvise EMi järel Andri Ševtšenkolt ameti üle võtnud Petrakov positiivse meele.

„Ärge olge pettunud! Peame jätkama mängimist, vajame võitu Prantsusmaa üle,“ oli kõlanud Petrakovi sõnum mängijatele.

Samal teemal Jalgpall Kas kadunud poja naasmine aitab Prantsusmaal teha kuldse duubli? „Ma sisenesin riietusruumi ja ei öelnud neile midagi halba, vaid julgustasin neid. Ütlesin, et kõik on hästi – meil on veel mänge ees.

Nad on küll Prantsusmaa, kuid meil pole vaja teha midagi muud kui mängida oma mängu ja mitte kedagi karta. Nad on täpselt samasugused inimesed nagu meie, ainult et prantslased. Nemad sööövad konni, meie ei söö.“ Kõik õige: statistika kohasel pistetakse Prantsumaal igal aastal nahka 160 miljonit konnakoiba!