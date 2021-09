Horvaatia jalgpallilegend lõpetas karjääri 

Oled edukas peamiselt sellepärast, et annad endast alati kõik. Lõpuks on see asi, mille üle kõige uhkem oled. Teed palju ohverdusi, kuid tead, et need on kõiki imelisi hetki väärt. Mõistad, millal on aeg lõpetada, riputada need jalatsid varna ilma midagi kahetsemata. Jalgpall on igavesti osa sinu elust, kuid pead nüüd algab uus peatükk. Lõbutse! Sinu suur Mario. P.S. Kui mängid MMil Inglismaa vastu, siis oli 109. minutil valmis,“ kirjutas Mandžukic.