MILLINE LAHING! Kontaveit langes maailma kaheksanda vastu võideldes 

Lõpuks said määravaks poolatari otsustavatel hetkedel kimbutama hakanud lihtvead: kuraditosin Kontaveidi kuue vastu. Kaks korda suutis Swiatek küll Kontaveidi murde tagasi võita, kuid kolmandal korral seda võimalust enam ei tekkinud, sest eestlanna vormistas 6 : 4 edu.

Swiatek aga ei lasknud end vastase südikusest häirida. Tema oli enda mänguga taas reele saanud: poolatar jooksutas Kontaveidi mööda platsi ringi teadmises, et eestlannal on selg vastu seina ja too peab riskima, millega kaasneb ka suurem eksimisoht. Nii läkski kaheksas geim kahe Kontaveidi 30 : 30 viigseisul tehtud lihtvea nahka ja üheksandas, vastase paari lihtsa eksimuse pealt, sai Swiatek Kontaveidi pallingul 40 : 0 edu ja kolm matšpalli.