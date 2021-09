Slovakkia alistanud Eesti vollekoondis kaotas Saksamaale

Avakohtumises kaotasid eestlased 1 : 3 Lätile, kuid eile tuldi välja 0 : 2 kaotusseisust ja alistati 3 : 2 Slovakkia. Eesti üheks trumbiks osutus omapärane vangerdus, kui kolmandas geimis nihutas peatreener Cedric Enard Oliver Venno nurka ja tõi platsile Renee Teppani. „Viimati, kui me sedasi Oliveriga koos väljakul olime, läks päris ägedalt. Kartsin, et võib-olla Olkul läheb natuke kauem aega, et sellise kooslusega end käima saada, aga kõik oli okei. Ja kui meil on selline punt väljakul, siis me peame aru saama, et isegi kahepunktilisest kaotusseisust saame välja tulla tänu servi-powerile. Iga vend võib hästi lüüa,“ selgitas Teppan.